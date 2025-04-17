Идет прием заявок на участие в конкурсе на премию Чехова «Служение общему благу»

В министерстве культуры и туризма Московской области напоминают о продолжении приема заявок на участие в конкурсе на присуждение областной премии им. А. П. Чехова «Служение общему благу». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Премия присуждается гражданам РФ, творческим или авторским коллективам, проживающим и осуществляющим свою деятельность на территории Московской области, за творческие достижения в сфере сохранения и развития культурных традиций Московской области, гуманизм, активную благотворительную и просветительскую деятельность.

Соискатели выдвигаются по ходатайству органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, общественных организаций, трудовых коллективов, редакций средств массовой информации региона на основании заявок с описанием авторского проекта.

Заявки принимаются до 26 апреля в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» по адресу электронной почты: razv@chekhovmuseum.com или по адресу: 142326, Московская область, городской округ Чехов, село Мелихово, территория музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово», дом № 1.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.