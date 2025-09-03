И снова 3 сентября: Шуфутинского заметили за стойкой в аэропорту Новокузнецка

Шуфутинского усадили за стойку в аэропорту Новокузнецка с помощью фотошопа

В интернете завирусилось фото, где автор хита «Третье сентября» Михаил Шуфутинский запечатлен сидящим за стойкой в новокузнецком аэропорту, сообщает Сiбдепо .

«3 сентября — давно уже не просто число. Это культурное явление. Это внутренний саундтрек. Это когда календарь диктует настроение», — написали в Telegram-канале аэропорта.

Несмотря на то, что фото — результат работы в фотошопе, оно подняло настроение тем, кто любит шутки и мемы, связанные с третьим сентября.

Ранее музыкальный критик объяснил секрет успеха самой хитовой песни Михаила Шуфутинского.