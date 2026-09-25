Художница Елена Лебедянская встретилась со зрителями в Химках 25 сентября

Художница Елена Лебедянская 25 сентября рассказала жителям и гостям Химок о своем творчестве на встрече в Химкинской картинной галерее, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Творческая встреча «Диалог с художником» прошла 25 сентября в Химкинской картинной галерее на улице Горшина. Елена Лебедянская — художница из Химок и член союза художников Подмосковья — обсудила со зрителями свои работы и ответила на вопросы.

Лебедянская работает в жанре философской живописи. В ее картинах отражены темы веры, истории и патриотизма, красоты русской природы, мужества и единства культур. Эти темы стали основой разговора на встрече.

Персональная выставка художницы «Краски души» открылась в галерее в начале сентября. В экспозицию вошло около 30 работ в смешанной технике: автор сочетает масло, акварель и коллаж. Гости узнали, как создавались картины, и поздравили художницу с юбилеем цветами и теплыми словами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.