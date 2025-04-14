Художники Подмосковья выбрали набережную Ногинска в качестве локации для пленэра

В светлый праздник Вербное воскресенье на территории Богородского округа состоялся очередной выездной пленер союза художников Подмосковья. В качестве творческой площадки была выбрана набережная в городе Ногинск. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Выбор данного места не случаен. Прекрасный вид на Богоявленский собор, Тихвинскую церковь предстал взору с набережной реки Клязьма. Полюбоваться местными красотами и запечатлеть их на холсте пришли не только ногинские художники, но и гости из Одинцова, Сергеева-Посада, г. Люберцы.

Все в этот день — и мягкая солнечная погода, и праздничное настроение — располагало к творчеству, вдохновению и созданию. Местные жители подходили то к одной группе, то к другой, ведь не каждый день увидишь в одном месте столько художников.

«Написали весенние этюды, оторваться от красоты не было сил! Набережная города Ногинска бесконечна на мотивы для этюдов! Очень здорово, что все мы собрались в Ногинске!» — поделились впечатлениями участники пленэра.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.