Художники из Королева стали призерами международного конкурса-пленэра

В последнюю неделю августа воспитанники Центра художественного мастерства Королева приняли участие в XXIII ежегодном Межнациональном конкурсе-пленэре юных художников на Владимиро-Суздальской земле. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди участников мероприятия были учащиеся художественных школ и школ искусств из разных регионов нашей страны, а также делегации из Сербии, Белоруссии, Армении, Эстонии. Ребята работали на пленэре в г. Владимир и селе Боголюбово, участвовали в открытом конкурсе ИЗО «Национальный колорит», конкурсе натурных рисунков национальных костюмов «Портрет. Фигура. Орнамент», блиц-конкурсе «Эмблемы семьи», конкурсе «Обложки по произведениям В. Солоухина».

Анастасия Сарафанова и Николай Пономарев заняли призовые места в конкурсе «Эмблемы семьи», а педагог Алла Архипова заняла второе место в конкурсе «Портрет. Фигура. Орнамент».

Ребята и педагоги получили незабываемые впечатления, познакомились с юными художниками из других регионов и стран.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.