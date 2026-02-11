Художник Юрий Голиков провел мастер-класс в центре «Мечта» в Одинцове

В воскресенье, 8 февраля, в культурно-спортивном центре «Мечта» в Одинцове прошла встреча с художником Юрием Голиковым, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центре «Мечта» в Одинцове состоялся мастер-класс по живописи для взрослых, который провел художник Юрий Голиков. Более 10 участников познакомились с авторской техникой мастера и получили возможность попробовать свои силы в творчестве. В завершение встречи гости пообщались с художником и задали интересующие их вопросы.

Юрий Голиков окончил Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Он обучался в мастерских профессоров Юрия Непринцева и Олега Еремеева, член-корреспондентов Российской академии художеств. Дипломную работу художник посвятил теме шаманизма.

Сегодня Юрий Голиков состоит в Союзе художников России, Содружестве художников «Надежда» и Международной ассоциации изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО. С 1986 года он участвовал более чем в 60 выставках разного уровня и провел 26 персональных экспозиций в России и за рубежом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.