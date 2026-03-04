«Хотел соединиться с природой»: Бледанс поддержала облизавшего лед Байкала SHAMAN
Актриса Эвелина Бледанс во время разговора с журналистами на премьере фильма заступилась за облизавшего замерзшее озеро Байкал певца SHAMAN (Ярослава Дронова). Она заявила, что артист ничего страшного не совершил, сообщает «Звездач».
Бледанс призналась, что была шокирована видео, на котором Дронов лижет лед. Но парень ничего страшного не сделал.
«Захотел соединиться с природой, с такой могучей силой, как Байкал», — отметила актриса.
19 февраля Shaman выложил видео, на котором облизал лед Байкала. Артист пояснил, что якобы хотел попробовать вкус самого чистого озера в мире.
3 марта продюсер Иосиф Пригожин на премии «Новое радио AWARDS» заявил, что Дронов «хайпанул», выложив видео с Байкалом. Однако неизвестно, насколько удачно.
