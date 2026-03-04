«Хотел соединиться с природой»: Бледанс поддержала облизавшего лед Байкала SHAMAN

сегодня в 16:42

Актриса Эвелина Бледанс во время разговора с журналистами на премьере фильма заступилась за облизавшего замерзшее озеро Байкал певца SHAMAN (Ярослава Дронова). Она заявила, что артист ничего страшного не совершил, сообщает « Звездач ».

Бледанс призналась, что была шокирована видео, на котором Дронов лижет лед. Но парень ничего страшного не сделал.

«Захотел соединиться с природой, с такой могучей силой, как Байкал», — отметила актриса.

19 февраля Shaman выложил видео, на котором облизал лед Байкала. Артист пояснил, что якобы хотел попробовать вкус самого чистого озера в мире.

3 марта продюсер Иосиф Пригожин на премии «Новое радио AWARDS» заявил, что Дронов «хайпанул», выложив видео с Байкалом. Однако неизвестно, насколько удачно.

