Хотел дать концерт: полиция сняла с крыши в Серпухове певца Golden boy

В Серпухове задержали певца Golden boy за нарушение общественного порядка. Он залез на крышу жилого дома и хотел дать там импровизированный концерт, сообщает Baza .

Настоящее имя исполнителя — Вадим. Он ведет свой блог в Telegram, пишет стихи и песни. Иногда он устраивает бесплатные концерты в необычных местах, в основном на крыше. На концертах парня обычно присутствует несколько десятков человек.

31 августа он в очередной раз взобрался на козырек дома и пригласил подписчиков, чтобы те послушали его живое выступление. Однако в этот раз на месте собралось слишком много поклонников — около 500 человек.

На сходку пожаловались соседи. Полицейские расценили действие Вадима как нарушение общественного порядка. Они подогнали к дому пожарную лестницу и сняли музыканта с крыши. Затем блогера увезли с концерта в патрульной машине.

Ранее организатору концерта Лолиты подожгли дверь в Петербурге. Это произошло после разбирательств с лжебилетами.