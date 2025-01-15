Хоть кто-нибудь даст мне полтос?: Волочкова рассказала о страхе перед старостью

Анастасия Волочкова, известная балерина и бывшая прима Большого театра, готовится отпраздновать свой 49-й день рождения 20 января. Звезда уверена, что эта цифра не имеет для нее значения, ведь в душе она всегда остается молодой — «всегда 17». Поэтому она предпочитает не зацикливаться на возрасте, считая, что намного важнее состояние духа и здоровья, сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, балерина тщательно следит за своим телом, правильно питается и избегает вредных привычек. Она с гордостью отметила, что даже приближаясь к 50, никто не сможет дать ей этот возраст по внешнему виду.

«Мне через год 50, хоть кто-нибудь даст мне полтос? Конечно же, нет!», — заявила Волочкова.

Она также поделилась своим отношении к старости. По ее мнению, страх перед ней приходит к тем, кто прекращает заниматься любимым делом. Она уверена, что упорные тренировки и занятия позволяют замедлить этот процесс.

В преддверии праздника балерина планирует провести время в Москве. После отдыха на Мальдивах она соберет близких друзей и коллег в ресторане «Боярский» для скромного, но веселого торжества, чтобы насладиться теплой атмосферой общения.