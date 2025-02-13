Хормейстер Балашихи победила в конкурсе сельских учреждений культуры

сегодня в 17:30

В министерстве культуры и туризма Московской области подвели итоги ежегодного конкурса на получение денежного поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры и лучшими работниками сельских учреждений культуры, находящихся на территории муниципальных образований Московской области, передает пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Хормейстер 1 категории муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Балашиха «Сельский центр культуры и досуга „Рассвет“ Петухова Надежда Виловна в числе победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими работниками сельских учреждений культуры.

Более 30-лет творческой деятельности Надежда Виловна посвятила народному коллективу ансамблю русской песни «Подмосковье». Ансамбль «Подмосковье» — активный участник городских и районных мероприятий. Является лауреатом и дипломантом городских, областных, региональных и международных фестивалей-конкурсов.

Всего лучшими признаны 36 работников сельских учреждений культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.