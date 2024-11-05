сегодня в 16:50

Хореографический коллектив из Серпухова стал лауреатом Всероссийского конкурса

С 1 по 3 ноября проходил VIII Всероссийский конкурс русского народного танца «Храним наследие России». Организатором мероприятия выступила кафедра хореографии «Орловского государственного института культуры» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

На одной сцене собрались талантливые хореографические коллективы из ведущих вузов и сузов страны, а также любительские ансамбли.

География конкурса охватила обширные территории, что способствует установлению дружеских отношений между творческими коллективами из различных городов и областей, таких как Елец, Калуга, Санкт-Петербург, Воронеж, Южно-Сахалинск, Старый Оскол, Курск, Брянск, Пенза, Липецк, Ростовская область, Тульская область и Орловская область.

Городской округа Серпухов с честью представил образцовый коллектив «Ансамбль танца „Славянский лик“ под руководством Джамили Старостиной и Павла Тепляшина из Губернского колледжа. Ансамбль завоевал два диплома I степени.

В конкурсе балетмейстерских работ хореографическая композиция «Солдатская пляска» (постановка Джамили Старостиной) также была отмечена дипломом I степени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.