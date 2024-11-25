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Хореографический коллектив из Серпухова стал Лауреатом Всероссийского конкурса

На Всероссийском хореографическом фестивале-конкурсе «Подсолнух» в Туле великолепно выступил Образцовый коллектив Студии эстрадного танца «Вертикаль» под руководством талантливой Надежды Панкратовой (г. Серпухов ДК «Россия»). Это мероприятие стало настоящим праздником искусства и любви к танцу, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Серпуховский хореографический коллектив представил как новые, так и уже признанные публикой постановки, покорившие жюри и зрителей своей энергией и выразительностью.

Хореографические постановки коллектива в разных возрастных группах завоевали высокие награды: «Геном» — Лауреат II степени и специальный приз «За развитие современного танца»; «Березы» — Лауреат II степени.

Эти награды стали заслуженным признанием таланта и труда участников коллектива. Профессиональное жюри отметило качество подготовки Образцового коллектива студии эстрадного танца «Вертикаль».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.