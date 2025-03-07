Хор ветеранов Подмосковья «Поющие сердца» стал лауреатом вокального конкурса

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Малаховский хор ветеранов «Поющие сердца» стал лауреатом открытого вокального конкурса «Весенний букет». В репертуаре коллектива — русские народные песни, отечественная классика, а также произведения советских и российских композиторов, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

«Вокальный конкурс «Весенний букет», посвященный международному женскому дню, собрал талантливых исполнителей. Хор ветеранов достойно представил городской округ, завоевав звание лауреата 1 степени в номинации «Хор» с вокальным номером «Милая мама» и лауреата 1 степени в номинации «Соло» с вокальным номером «Челита» в исполнении солистки хора Светланы Борисовой», — отметил Владимир Волков.

Он подчеркнул, что Малаховскому хору ветеранов «Поющие сердца» более 60 лет.

«От всей души поздравляю коллектив и его руководителя Ирину Сальникову. Желаю вдохновения, творческого развития и новых побед», — добавил Владимир Волков.

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