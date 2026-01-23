сегодня в 19:43

Хор «Росинка» из Раменского округа занял второе место на фестивале «Поющее Подмосковье»

Хор «Росинка» из школы №5 Раменского округа успешно выступил на муниципальном этапе фестиваля «Поющее Подмосковье» и занял второе место по итогам конкурсных прослушиваний.

Достижение стало результатом совместной работы руководителя коллектива Татьяны Козловой и юных участников хора. Педагог отметила, что ребята проявили высокий уровень мастерства и преданность музыке на каждой репетиции.

Организаторы подчеркнули, что успех коллектива подтверждает развитие музыкального образования в школах округа. Хор «Росинка» планирует продолжить участие в творческих мероприятиях разного уровня.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.