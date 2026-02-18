сегодня в 15:58

Хор из Пушкино занял второе место на фестивале «Поющее Подмосковье»

Хор Образовательного комплекса №3 из Пушкино занял второе место на региональном фестивале хорового исполнения «Поющее Подмосковье», который прошел 17 февраля в Дмитрове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Региональный фестиваль хорового исполнения «Поющее Подмосковье» состоялся 17 февраля в Центральном Дворце культуры «Созвездие» города Дмитрова. В мероприятии приняли участие лучшие хоровые коллективы из Дмитрова, Талдома, Дубны, Солнечногорска, Химок, Лобни, Долгопрудного, Мытищ, Пушкино, Сергиева Посада, Клина и Королева.

Хор Образовательного комплекса №3 города Пушкино выступил на высоком уровне и занял почетное второе место. Жюри отметило мастерство и артистизм юных вокалистов, а также профессионализм их наставника Натальи Владимировны Банниковой.

Организаторы подчеркнули, что такие фестивали способствуют развитию творческих способностей учащихся, укрепляют командный дух и популяризируют хоровое искусство в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.