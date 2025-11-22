Хор из Пушкино совершил паломничество к святыням Татарстана

Хор Боголюбского храма Пушкино во главе с регентом матушкой Надеждой Клименко совершил паломническую поездку по святыням Татарстанской митрополии, сообщили в пресс-службе округа.

Паломники посетили Казанско-Богородицкий мужской монастырь, где участники поклонились святыням и увидели место обретения Казанской иконы Божией Матери.

Затем группа посетила Иоанно-Предтеченский мужской монастырь Казани, после чего отправилась на остров-град Свияжск. На острове православные туристы побывали в монастырях и музее археологического дерева «Татарская слободка». Это единственный подобный музей в России. Здание построено над археологическим раскопом на территории исторического посада Свияжска. Паломники прогулялись по застекленной вековой улице и заглянули в настоящий древний переулок.

Коллекция музея насчитывает более 140 тысяч артефактов, среди которых каменные орудия и лепная керамика от V тыс. до н. э. — V н. э., обнаруженные в округе и на территории Свияжска.

18 ноября, в день памяти святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, хор участвовал в архиерейском богослужении в храме Рождества Христова Казани. После службы владыка Кирилл лично поприветствовал юных певчих и матушку Надежду Клименко. Младший хор преподнес архипастырю подарки ручной работы, а владыка вручил всем паломникам памятные сувениры.

Завершилась поездка посещением Казанского Кремля, где паломники помолились в Благовещенском соборе и храме святителя Гурия, а также побывали в соборе Петра и Павла и на Арском кладбище у чудотворного списка Казанской иконы Божией Матери.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.



«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.