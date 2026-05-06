Хор из Пекина исполнил «Катюшу» в Сергиевом Посаде

Концерт хора Центральной консерватории Пекина прошел 5 мая во Дворце культуры имени Ю. Гагарина в Сергиевом Посаде в рамках XXV Московского Пасхального фестиваля. Со сцены прозвучали «Катюша», советские песни и произведения русских композиторов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе вечера прозвучали «Катюша» и попурри из известных советских песен. Артисты продемонстрировали мастерство, свободно переходя с русского языка на китайский и обратно. Зрители — любители музыки, профессионалы и поклонники китайской культуры — высоко оценили уровень исполнения.

Хор под руководством главного дирижера Чень Бин открыл концерт духовными произведениями Сергея Рахманинова, что соответствовало тематике Пасхального фестиваля. Затем коллектив исполнил китайские народные песни и сложные многоголосные произведения. Бурные аплодисменты вызвала композиция «Россия — Родина моя», написанная современным китайским композитором, вдохновленным творчеством Бориса Васильева.

Завершили вечер песни «Подмосковные вечера» и «Калинка-малинка».

«В России хор всегда принимают с большим радушием», — отметила профессор Центральной консерватории музыки Пекина Чень Бин.

Она добавила, что коллектив планирует расширить репертуар за счет произведений русских композиторов.

Московский Пасхальный фестиваль проходит 29 дней и охватывает 40 городов России. Завершится он 9 мая концертом на Поклонной горе, посвященным Дню Великой Победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.