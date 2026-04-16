Хор из Мытищ победил на Всероссийской ассамблее в Петрозаводске

Хор старших классов «Традиция» из городского округа Мытищи стал лауреатом I степени на Всероссийской хоровой ассамблее «LAULU», которая завершилась 12 апреля в Петрозаводске. Коллектив также получил специальный диплом за лучшее исполнение произведения современного композитора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Форум «LAULU» объединил более 600 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мирного и других городов России. Мытищинский хор «Традиция» достойно представил округ, завоевав звание лауреата I степени и специальный диплом «За лучшее исполнение произведения современного композитора». Со сцены прозвучало произведение Антона Вискова «Вытаптывание земли» на слова из народной поэзии из цикла «Русские колядки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.