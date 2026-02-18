Хор «Химкинские зори» провел концерт славянской музыки в Химках

Зрители концерта услышали русские народные мелодии в традиционном и современном исполнении. В репертуаре прозвучали частушки, отражающие бытовые сценки и приметы времени, а также короткие народные куплеты, в которых сохранилась память поколений.

Мелодии хора напомнили слушателям о деревенских праздничных гуляниях. Голоса участников сливались в гармоничное звучание, а веселые запевки создавали атмосферу праздника. Гости концерта водили хороводы, подпевали народным песням и угощались чаем с баранками.

Депутат Химок Артур Каримов отметил, что концерт стал не только музыкальным событием, но и встречей с историей и душой народа. Он подчеркнул, что русская песенная традиция объединяет радость и печаль, труд и праздники, любовь к родной земле и силу духа.

Хор «Химкинские зори» был основан в 2012 году во Дворце культуры «Родина». Коллектив состоит из увлеченных людей старшего поколения, многие из которых ранее выступали в других хоровых ансамблях. Руководит хором Сергей Алексеев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.