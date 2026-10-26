Хор «Горлица» в Химках поздравил руководителя с 80-летием

Хор русской песни «Горлица» выступил 26 октября в выставочном комплексе «Артишок» в Химках с концертом к 80-летию своего руководителя Анатолия Литвиненко, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юбилейный концерт «Песня длиною в жизнь» прошел в парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого. Его посвятили 80-летию Анатолия Литвиненко — заслуженного артиста России, лауреата премии правительства РФ «Душа России», профессора Московского государственного института культуры. Он руководит хором «Горлица» более 35 лет.

Коллектив начал творческую деятельность в 1964 году, а в 1973-м получил почетное звание «Народный коллектив». Сегодня хор объединяет 35 участников в возрасте от 18 до 55 лет — рабочих, служащих, студентов, врачей и учителей. Его главная задача — возрождать интерес к русской народной песне и популяризировать народное творчество.

В репертуаре «Горлицы» — хороводные, плясовые, игровые, колыбельные, обрядовые и шуточные песни, припевки и частушки. Хор сохраняет песенные традиции Московской, Рязанской, Курской, Воронежской и Белгородской областей. Особое место занимают песни донских, кубанских и некрасовских казаков.

На концерте прозвучали самобытные мелодии из разных уголков России, которые коллектив собирал годами.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.