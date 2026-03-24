Хирург оценила новую пластику пресса Киркорова в 400 тыс руб

Пластический хирург Зухра Балакеримова заявила, что повторная операция по коррекции пресса Филиппа Киркорова может стоить от 400 тысяч рублей, сообщает Газета.ru .

Врач пояснила, что увеличение живота спустя несколько лет после липосакции является естественным процессом и связано с изменениями веса.

«У Филиппа Киркорова появился животик спустя три года после пластики, это свойственно, когда есть какие-то изменения в весе. Может нарасти область там, где уже проводили липосакцию. В данном случае ему делали спортивный животик — ставили жировые кубики. В будущем нарастает именно та зона, где есть жир. Жировые ловушки со временем набрали дополнительный объем, поэтому сейчас такое ощущение, что животик стал намного объемнее, чем он был ранее. Стоимость операции в целом от 400 тысяч рублей и выше, все зависит от метода», — поделилась хирург Балакеримова.

Живот у артиста заметили на недавнем выступлении. Часть поклонников заявила, что певец выглядел уставшим и поправился, другие подчеркнули, что он исполнял песни вживую.

В 2023–2024 годах Киркоров перенес круговую подтяжку лица, липосакцию, липоскульптурирование и блефаропластику у хирурга Тимура Хайдарова. Также появлялись сообщения о возможном наращивании ягодиц и мышц рук.

