Хирург оценила новую пластику пресса Киркорова в 400 тыс руб
Фото - © РИА Новости
Пластический хирург Зухра Балакеримова заявила, что повторная операция по коррекции пресса Филиппа Киркорова может стоить от 400 тысяч рублей, сообщает Газета.ru.
Врач пояснила, что увеличение живота спустя несколько лет после липосакции является естественным процессом и связано с изменениями веса.
«У Филиппа Киркорова появился животик спустя три года после пластики, это свойственно, когда есть какие-то изменения в весе. Может нарасти область там, где уже проводили липосакцию. В данном случае ему делали спортивный животик — ставили жировые кубики. В будущем нарастает именно та зона, где есть жир. Жировые ловушки со временем набрали дополнительный объем, поэтому сейчас такое ощущение, что животик стал намного объемнее, чем он был ранее. Стоимость операции в целом от 400 тысяч рублей и выше, все зависит от метода», — поделилась хирург Балакеримова.
Живот у артиста заметили на недавнем выступлении. Часть поклонников заявила, что певец выглядел уставшим и поправился, другие подчеркнули, что он исполнял песни вживую.
В 2023–2024 годах Киркоров перенес круговую подтяжку лица, липосакцию, липоскульптурирование и блефаропластику у хирурга Тимура Хайдарова. Также появлялись сообщения о возможном наращивании ягодиц и мышц рук.
