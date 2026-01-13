Гжель Раменского округа войдет в состав «Золотого кольца России»

сегодня в 19:54

Гжель присоединится к главному туристическому маршруту страны — «Золотому кольцу России». В обновленный список маршрута войдут 49 новых объектов, среди которых города, села и центры народных промыслов.

Вместе с Гжелью в маршрут включат такие знаковые места, как Абрамцево, Мышкин, Выкса и Александров. Включение Гжели в «Золотое кольцо» подчеркивает мировое значение культурного наследия региона и даст новый импульс развитию туризма, инфраструктуры и популяризации гжельского промысла.

Сейчас в маршрут входят девять классических городов, среди которых Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Рыбинск. В 2027 году «Золотое кольцо России» отметит 60-летие. Гжель давно стала символом Подмосковья и теперь займет достойное место среди исторических центров страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.