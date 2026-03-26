Гжель из Подмосковья получила международную охрану в 30 странах

Гжельская роспись из Подмосковья стала первым российским наименованием места происхождения товара, получившим международную правовую охрану в рамках Лиссабонской системы. Решение действует в 30 странах мира, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В феврале в Женеве прошла выставка объединения «Гжель», приуроченная к 7-й сессии рабочей группы по развитию Лиссабонской системы международной регистрации наименований мест происхождения и географических указаний. Экспозицию представили на международной площадке, где обсуждались вопросы правовой защиты региональных брендов.

Всемирно известная гжельская роспись по фарфору стала первым российским наименованием места происхождения товара, получившим международную правовую охрану в рамках Лиссабонской системы. Защита распространяется сразу на 30 стран.

Получение международного статуса усиливает позиции традиционного промысла за рубежом. Это повышает узнаваемость бренда, способствует продвижению российской культуры и создает дополнительные возможности для экспорта продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.