Губернатор Воробьев позвал жителей Подмосковья в парки на масленичные гуляния

В субботу и воскресенье, 1 и 2 марта, в Московской области проходят традиционные масленичные гуляния. Губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале пригласил жителей в парки. Там подготовлена развлекательная программа.

В парке «Сестрорецкий» в городе Клин гостей ожидает Дом русской сказки. Там можно посоревноваться среди изготовителей блинов, послушать игру на гармони Святослава Шершукова, отметил Воробьев.

«В парке имени Н. Островского в Ступино пройдет «Блинная эстафета», шествие со скоморохами и шоу «Етти», посвященное северным традициям. А еще — дегустация блинов на рассоле, кефире и топленом молоке», — добавил губернатор Подмосковья.

В парке «Захарово» в Одинцовском городском округе посетители сыграют в народные забавы времен эпохи Пушкина. Для детей организованы выступления кукольного театра. Взрослые смогут посетить столярные мастер-классы от одной из мастерских, подчеркнул Воробьев.

В Центральном парке в Зарайске проведут костюмированное шествие. После него гостей мероприятия угостят блинами. В парке будет ярмарка. На ней продаются мед, сыр, другая продукция от локальных фермеров, отметил губернатор Московской области.

В Раменском городском парке пройдет мастер-класс на английском языке. Во время него расскажут о традициях масленицы. Еще в программе будет фаер-шоу и танцевальный вечер, добавил Воробьев.

Еще Масленицу отметят в Серпуховском историко-художественном музее. Там поведают о славянских традициях праздника, организуют мастер-класс по росписи фигурок. Помимо этого, организуют чаепитие с блинами, сказал губернатор Подмосковья.

«В усадьбе Достоевских Даровое в Зарайске устроят балаганный театр с Петрушкой, хороводами и мастер-классами по масленичным маскам и куклам-оберегам. Старинными секретами масленичной кухни с гостями поделятся Hell's Kitchen Daughters», — добавил Воробьев.