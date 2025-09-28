Губернатор Воробьев: Кеосаян был патриотом, защищал интересы России

сегодня в 16:23

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале рассказал, что посетил церемонию прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте в Москве. В беседе с журналистом политик отметил, что смерть ведущего — тяжелая утрата и трагедия.

«Он создавал фильмы, которые становились частью нашей культуры. Не боялся говорить честно и открыто, был настоящим патриотом, защищал интересы России, добросовестно трудился на благо страны, помогал бойцам СВО и поддерживал их», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор Подмосковья высказал соболезнования супруге Кеосаяна, главреду телеканала RT Маргарите Симоньян, а также родным и близким ведущего. Политик добавил, что режиссер навсегда останется в сердцах россиян.

Кеосаян вместе с Симоньян жили в Московской области. Они всегда пытались оказать помощь людям, подчеркнул губернатор региона.

«Про его патриотическую, государственную роль, вовлеченность во все то, что важно для страны, мы все и так знаем. Ваш коллега по цеху делал это достойно, искренне, профессионально», — добавил Воробьев.

Кеосаян скончался 26 сентября. Ему было 59 лет.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.