Группа Massive Attack перепела песню Егора Летова и отправила ее на Луну

Британская группа Massive Attack в рамках арт-проекта отправила на Луну кавер-композицию на песню советского и российского музыканта Егора Летова «Все идет по плану», сообщает Mash .

Перепетая песня Летова уже облетела вокруг Луны и вернулась на Землю с некоторыми изменениями — на аудиосигнале появились космические помехи.

Проект, в рамках которого участники коллектива Massive Attack перепели хит Летова, выступает против безответственного освоения космоса, а также подчеркивает проблему космического влияния на нашу планету.

Стоит отметить, Massive Attack используют кавер на «Все идет по плану» во время своих выступлений. Поклонникам музыканта нравится их версия хита Летова, они вместе с кумирами поют ее из зала.