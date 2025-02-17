Грозит паллиатив: у Влада Лисовца нашли страшное заболевание на поздней стадии

52-летнего стилиста Влада Лисовца вскоре могут признать неизлечимо больным. Врачи случайно обнаружили, что мужчина страдает онкозаболеванием на поздней стадии, сообщает Mash .

Лисовцу стало известно об опухоли еще осенью 2024 года. Рак нашли, когда стилист обратился в больницу и пожаловался, что плохо себя чувствует.

Выяснилось, что онкология у Лисовца находится в запущенной стадии. Ему назначили противоопухолевую терапию. Однако первый ее этап оказался неэффективен.

После пройденного курса Лисовец начал терять волосы. Фанаты стилиста уже сказали, что он внешне на себя прежнего уже не похож. В ближайшем будущем доктора проведут консилиум и решат, как лечить стилиста дальше.

Ранее сообщалось, что 69-летняя актриса Марина Дюжева победила онкологию. В этом ей помогла химиотерапия.