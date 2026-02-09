Гроб с телом Ольги Чиповской вынесли из Театра Вахтангова под аплодисменты

В Большом портретном фойе Государственного академического театра им. Вахтангова простились с заслуженной артисткой России, актрисой театра и кино Ольгой Чиповской. Гроб с ее телом выносили под долгие аплодисменты, сообщает ТАСС .

Ольга Чиповская скончалась 4 февраля. Ей было 67 лет.

Пришедшие проститься с артисткой начали собираться у дверей театра еще до официального начала церемонии. Ровно в 10:00 двери открылись для всех, кто хотел отдать последнюю дань уважения Чиповской. На фасаде здания на экранах в память о ней транслировались черно-белые фотографии.

Гроб с телом расположили в Большом портретном фойе, его окружили оранжевыми розами. Проститься с Ольгой Чиповской пришли ее дочь Анна, руководство и труппа театра. Среди собравшихся были директор театра Кирилл Крок, главный режиссер Анатолий Шульев, народные артисты Евгений Князев и Людмила Максакова, коллеги-актеры, включая Павла Табакова, Юрия Чурсина, Александра Самойленко, а также друзья и другие деятели культуры.

Церемония прощания завершилась в полдень. Гроб с телом актрисы вынесли из театра под долгие аплодисменты. Ольгу Чиповскую похоронят на Хованском кладбище Москвы.

Ранее актриса Анна Чиповская вышла на связь после смерти матери. Она поблагодарила всех за поддержку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.