«Гриль Фест» от радио MAXIMUM собрал десятки тысяч гостей в Москве

С 21 по 23 июня на московском Дизайн заводе состоялся уникальный музыкально-гастрономический фестиваль «Гриль Фест», организованный радиостанцией MAXIMUM. Мероприятие посетили несколько десятков тысяч гостей и жителей столицы, сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

На одной площадке собрали лучшие гастрономические концепции, ключевое место в которых было отдано приготовлению мяса на углях. Фестиваль объединил гастротрадиции разных стран, музыку и целый спектр видов активности для гостей.

Посетители «Гриль Феста» могли попробовать барбекю от более чем 30 ресторанных площадок. За музыкальную составляющую праздника отвечали диджеи радиостанции, этно-рокеры и кавер-группы.

«Число гостей и их отзывы показывают успех мероприятия. Мы впервые совместили наш формат и гриль — и считаем эксперимент удачным! Для нас это важная история, которая соответствует ценностям радиостанции», — отметил программный директор MAXIMUM Андрей Андреев.

Особый интерес посетителей вызвала зона, где гости могли самостоятельно приготовить блюдо и поэкспериментировать со вкусами. Также на Дизайн заводе прошел чемпионат по барбекю с наградами для победителей.