Городской парк культуры города Егорьевска приглашает на «Веселые старты»

Это мероприятие направлено на привлечение внимания школьников к занятиям физической культурой и спортом, а также на укрепление их здоровья и развитие спортивных навыков. В рамках эстафеты участники будут соревноваться, проходя различные этапы и демонстрируя свои физические возможности и командный дух.

«Веселые старты» отличаются своей динамичностью и зрелищностью, что позволяет каждому участнику проявить свои спортивные таланты и получить массу положительных эмоций. В конце эстафеты проводится весёлая игра, которая объединяет участников и делает мероприятие незабываемым. Участие в этом мероприятии способствует формированию здорового образа жизни, развитию личностных качеств и воспитанию чувства товарищества среди молодёжи. В мероприятии могут принять участие не только дети, но и их родители. Мероприятие пройдет на центральной площадке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.