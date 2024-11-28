Котельники активно готовятся к старту «Зимы в Подмосковье»

В Котельниках ведутся работы по подготовке округа к зимнему сезону, идет установка новогодних ёлок. У Дома Культуры «Белая дача» была смонтирована первая ель. В ближайшие дни ее украсят игрушками и гирляндами. Также новогодние деревья будут установлены у Дома Культуры «Силикат» и в Кузьминском лесопарке, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для жителей и гостей округа Кузьминский лесопарк готовит много интересного. В это воскресенье, 1 декабря, в парке будет дан старт зимнего сезона. В рамках открытия подготовлены веселые зимние активности, игры, хороводы и концертная программа. Кульминацией праздника станет зажжение огней на новогодней елке вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые проведут интерактивную театрализованную программу для детей и взрослых.

Также для того, чтобы согреться, гостям будет предложен горячий чай, и разожжен настоящий зимний очаг. В лесопарке в зоне теплого очага уже установлены дровница и козлы для распилки бревен. Костровые чаши там будут зажигать на каждом мероприятии.

Всего в декабре пройдут 16 новогодних представлений в учреждениях культуры и спорта, а Кузьминский лесопарк каждые выходные будет радовать посетителей новогодними сюрпризами и мероприятиями.

Кроме того, этой зимой в Котельниках будут работать лыжные трассы и катки под открытым небом — их откроют, когда установится стабильная минусовая температура, и выпадет достаточное количество снега.

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