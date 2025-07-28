«Город вдохновляет»: Бутман рассказал о джазовом фестивале в Петербурге

Народной артист России Игорь Бутман заявил, что прошедший в июле в Санкт-Петербурге Международный джазовый фестиваль прошел на самом высоком уровне: публика ответила музыкантам полной взаимностью, залы были полными, город продолжает вдохновлять, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«В Питере слушатель искушенный и требовательный, но благодарный. Играть здесь с оркестром — это возвращение к истокам и мощная подзарядка», — сказал саксофонист.

По его словам, в этот раз весь коллектив и сам музыкант стремились не только повторить прошлогодний успех, но и превзойти его: первый фестиваль задал очень высокую планку. Каждый концерт стал вызовом и стремлением расти над собой.

В ближайшее время коллектив Игоря Бутмана планирует перевыпустить альбом «Образы Мусоргского и Бородина», работает над проектом «Петя и Волк» совместно с Виктором Добронравовым. В марте 2026 года музыканты отправятся с гастролями в ЮАР и затем впервые на Кубу.