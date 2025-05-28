«Город профессий» заработает в Луховицах в День защиты детей

В День защиты детей, в центральной части луховицкого парка имени Воробьева состоится праздник «Город профессий», сообщили в пресс-службе округа.

Программа стартует в 11.00 с турнира по шахматам. В это же время откроется праздничная фотосессия. В 14.00 заработает интерактивная площадка «Ярмарка профессий». С 15.00 до 16.00 пройдут мастер-классы по рисованию и макияжу. В этот час каждый желающий сможет сделать себе на лице аквагрим. Еще одно событие, которое начнется в 15.00 — твистинг, или изготовление животных из воздушных шаров.

Также в три часа дня стартует квест «Капитан Джек Воробей. Потерянный пират» от автомобильного клуба ZeroBreath.

С 15.30 до 16.00 на уличной сцене Дома культуры «Старт» пройдет анимационная программа «Мы объявляем каникулы». Затем начнется концерт «Детство цвета лета».

Кульминацией праздника станет дискотека «Краски холи».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.