Гонорар Ларисы Долиной за корпоративы снизился до 2 млн рублей

Гонорар народной артистки РФ Ларисы Долиной за частные выступления снизился с 2,5 до 2 млн рублей, при этом приглашений на корпоративы стало заметно меньше, сообщает kp.ru .

В последние месяцы вокруг доходов 70-летней Долиной появилось много слухов. В частности, утверждалось, что певица получала по 10 млн рублей за концерт, а затем ее гонорар якобы сократился вдвое. Однако такие суммы, по данным издания, не соответствуют действительности — ни раньше, ни сейчас.

Сегодня у артистки сохраняется плотный график телесъемок, концертов к профессиональным праздникам и юбилеям, запланированы фестивали и официальные мероприятия. При этом частных заказов стало значительно меньше. Гонорар за корпоративные выступления снизился с 2,5 млн до 2 млн рублей. Информация о концертах в ОАЭ также не подтвердилась — выступления там не планировались.

Помимо концертной деятельности Долина занимается преподаванием. Она возглавляет Музыкальную академию, где работает штат педагогов и действует онлайн-школа. Также певица является профессором и заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры. В академии действует фонд развития музыкальной культуры MUSCULT, реализующий образовательные и фестивальные проекты.

