Юбилей Куликовской битвы важен не только для праздника, но и для социального развития Тульской области, об этом сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Юбилей важной для России битвы будет праздноваться в 2030 году, пишет ФАДН России .

В рамках подготовки уже реализуется масштабный план мероприятий, утвержденный на государственном уровне: более 60 событий, включая праздничные и просветительские проекты, а также реставрацию объектов культурного наследия.

В подготовке активно участвуют академические институты, исторические музеи и региональные отделения Российского исторического общества. Уже реализованы инфраструктурные проекты: обновленные музеи, Центры культурного развития, VR-квесты и улучшенная навигация для туристов.

Сражение на Куликовом поле произошло 8 сентября 1380 года. Объединенное русское войско под предводительством великого князя Московского Дмитрия Ивановича сразилось с армией Золотой Орды под командованием темника Мамая. Куликовская битва стала первым шагом к свержению ига. Она объединила усилия русских княжеств и показала, что только вместе они способны противостоять врагу. Это стало важным шагом к формированию единого Русского государства.

