Гоген Солнцев о критике в адрес Долиной: какой смысл добивать упавшего?

Шоумен Гоген Солнцев призвал прекратить травлю певицы Ларисы Долиной после скандала с продажей квартиры в Москве, отметив, что артистка уже признала свои ошибки, сообщает Общественная Служба Новостей .

Гоген Солнцев стал одним из немногих артистов, публично поддержавших Ларису Долину после волны критики в ее адрес из-за скандала с продажей квартиры в Москве. По словам шоумена, певица уже осознала свои ошибки и раскаивается в случившемся.

«Чего люди хотят, чего они добиваются? Они хотят, чтобы Долина вышла на площадь и склонила голову на плаху? Все, тетя признала свои ошибки, она и в самом деле поняла, что совершила беззаконие по отношению к другому человеку. Я нисколько ее не оправдываю, но ее и так сейчас отменяют и ненавидят. Какой смысл добивать упавшего? Или все живут теперь по принципу Ницше? Падающего — подтолкни», — высказался Солнцев.

Шоумен также призвал критиков обратить внимание на собственную жизнь и напомнил, что за любой проступок наступает ответственность.

«Не забывайте о бумеранге. За злодеяния она тоже ответит», — добавил Солнцев.

