Главврач Истринской больницы стала участником Чеховских чтений

Главный врач Истринской больницы Анна Зайцева приняла участие в ежегодной акции «Читаем Чехова», посвященной 165-летию со дня рождения писателя. Это традиционное мероприятие прошло в Истринской центральной библиотеке имени А. П. Чехова уже в десятый раз, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В акции участвовали представители администрации округа, депутаты, члены Общественной палаты, педагоги, студенты, школьники, военные и священнослужители.

Как известно, именно на истринской земле Чехов попробовал свои силы и в роли писателя, и в роли врача, что отразилось в его творчестве. Чтения были разбиты на блоки, в соответствии с тематикой рассказов Чехова: это дачная жизнь, медицина, любовь и брак, дети, животные, охота и рыбалка. Главный врач, в соответствии со сферой деятельности, прочла занимательный рассказ «Краткая анатомия человека».

«К большому сожалению, на территории округа не осталось корпусов, где начинал свою медицинскую практику Антон Павлович Чехов. Но остались старые корпуса Чикинской больницы. А главное, мы сохранили традиции наших предшественников в части качества оказания медицинской помощи и заинтересованности в судьбе пациента», — отметила она в приветственном слове.

Участие в акции приняли также сотрудники пресс-службы больницы Светлана Борщева и Дарья Бегинина, причитавшие рассказ «Аптекарша». Все участники получили памятные дипломы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.