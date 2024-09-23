Ко Дню города в Егорьевске открыли отдел истории Егорьевского музея

В День города Егорьевска всех горожан и гостей ожидал подарок. После масштабной реконструкции открылся отдел истории Егорьевского музея, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В 2022 году здание дома купца Кулакова, где располагается музей, было включено в Федеральную программу «Культура России», при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и регионального министерства культуры и туризма впервые за полтора столетия подверглось реконструкции. Авторами концепции новой экспозиции отдела истории выступили дизайнеры Максим и Олеся Озерниковы.

В день открытия каждый смог совершить путешествие в разные эпохи развития Егорьевска: от первых переселенцев до наших дней. На Советской улице и Музейной площади были развернуты интерактивные площадки «Музей без границ». Узнать о племенах, которые населяли земли села Высокого, можно было на площадке «Ворота в Мещеру», а также поучаствовать в мастер-классах по раскопкам и изготовлению старинных игрушек-моховиков. Локация «Дмитрий Пожарский» знакомила гостей с эпохой Смутного времени, также здесь учили колокольному звону и строевой подготовке.

Благодарственными письмами и почетными грамотами министерства культуры Московской области, Главы городского округа и Совета депутатов отметили сотрудников Егорьевского историко-художественного музея, которые внесли большой вклад в создание новой экспозиции. А затем приглашенные гости сами оценили, насколько преобразился отдел истории. 6 уникальных залов посвящены родному краю и его жителям. Первые два: «Ворота в Мещеру» и «Село Высокое» удалось оснастить по последнему слову техники благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив.

Здесь об обычаях племен, животном и растительном мире края, ратной истории предков егорьевцев и верованиях рассказывают не только экспонаты, но и интерактивные герои Мещерка и жители села Высокого в исполнении актеров музыкально-драматического театра Дворца культуры имени Конина и сотрудников Егорьевского историко-художественного музея. Об истории превращения села в город повествует первый зал на втором этаже. Попасть сюда можно не только по лестнице, но и на лифте, что важно для людей с ограниченными возможностями.

С 22 сентября обновленный отдел истории работает в тестовом режиме и чтобы посетить эту экспозицию необходима предварительная запись по телефону: +7(49640)4-41-78.