Глава Подольска поздравил представителя округа со званием «Лучший работником культуры села»

«Такие люди, как Мария Калинина, — фундамент культурной жизни на селе: они передают традиции следующим поколениям, вовлекают молодежь в творческие объединения и доказывают, что сельская культура может быть яркой, востребованной и современной. Поздравляю с заслуженной победой! Желаю неиссякаемой энергии, новых творческих достижений и благодарных учеников!» — сказал Артамонов.

Он отметил, что Калинина живет творчеством. Свои первые шаги в изучении народных традиций она сделала более 20 лет назад в Центре традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» и в фольклорном ансамбле «Терем». Участвовала в этнографических экспедициях, фестивалях и творческих проектах по всей стране. С 2020 года передает подлинные знания и любовь к народной культуре детям в Сельском доме культуры «Молодежный». Созданная ею фольклорная студия «Грушица» буквально вдохнула новую жизнь в учреждение. За пять лет коллектив вырос и количественно, и профессионально, стал участником областных, всероссийских и международных конкурсов.

Калинина является инициатором и вдохновителем детского фольклорного фестиваля «Жаворонки, прилетите, красну весну принесите». За несколько лет фестиваль вырос со 120 до 270 участников. В марте его проведут в округе в пятый раз. Фестиваль является наглядным примером того, как одна идея, подкрепленная профессионализмом и любовью к делу, становится значимым событием для всего округа.

