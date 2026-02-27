Глава Подольска поздравил коллектив КПЦ «Дубровицы» с первым местом в Московской области

Это почетное звание центру присвоило министерство культуры и туризма Московской области. Соответствующее распоряжение от 19.02. 2026 года было опубликовано на сайте министерства культуры и туризма Московской области 24 февраля.

«Это заслуженное признание огромной работы всей команды центра и еще одно подтверждение того, что в Подольске умеют делать культуру живой, современной и востребованной. КПЦ „Дубровицы“ — это место, куда хочется возвращаться. Место, которым мы по-настоящему гордимся. Поздравляю коллектив с заслуженной победой! Спасибо за труд, энергию и любовь к своему делу!» — сказал Артамонов.

Он отметил, что КПЦ «Дубровицы» расположен в уникальном месте рядом с исторической одноименной усадьбой и храмом Знамения Пресвятой Богородицы. В учреждении занимаются более тысячи человек, творческие коллективы регулярно становятся лауреатами конкурсов и фестивалей как российских, так и международных.

За впечатлениями сюда приезжают из Москвы и Подмосковья. Современное оборудование и орган, который изготовили по французской технологии XIX века, позволяют проводить концерты и спектакли самого высокого уровня. Только за 2025 год провели более 500 мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.