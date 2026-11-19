Глава Павлово-Посадского округа Михаил Криворучко 18 ноября посетил колокольню Воскресенского собора в Павловском Посаде. Он обсудил сохранение исторического объекта и планы работ на 2027–2028 годы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На колокольне Воскресенского собора уже 135 лет работает уменьшенная копия кремлевских курантов. По данным администрации, аналогов этого механизма в мире не сохранилось.

Часовщик Андрей Сергеевич Попов 46 лет ежедневно поднимается на колокольню и заводит часы. С 1911 года куранты обслуживают три поколения его семьи. Дед, известный городской мастер Иван Михайлович Попов, передал дело отцу Андрея. Теперь Андрей Попов обучает ремеслу своего внука.

На верхнем ярусе сохранилась карандашная надпись Ивана Попова от 12 апреля 1911 года: «Ход часов при заводе гирь имеет 106 оборотов, бой четвертей — 111 оборотов, бой часов — 105 оборотов. Этого завода хватает ровно на 171 час — 7 дней и 3 часа».

Колокольню возвели в 1839 году на средства купца Давыда Широкова. Проект предусматривал башенные часы, но денег на их установку не хватило. В 1890 году московский часовых дел мастер Андрей Энодин изготовил куранты. Год спустя на средства жителей механизм установили на верхнем ярусе.

Во время визита участники встречи обсудили сохранение объекта, благоустройство территории и ремонт внутренних помещений. Ориентировочный срок работ — 2027–2028 годы.

«Благодарю Андрея Попова за преданность делу и сохранение уникального исторического наследия. Такие люди — живая связь эпох и настоящая гордость Павловского Посада», — отметил Михаил Криворучко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.