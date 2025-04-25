Глава Мариинского театра и губернатор Кузбасса встретились на стройплощадке

По завершении концерта вечером 24 апреля директор Мариинского театра Валерий Гергиев и губернатор Кузбасса Илья Середюк осмотрели строящийся музейно-театральный комплекс, сообщает Сiбдепо со ссылкой на соцсети главы региона.

Вопреки позднему времени и плотному графику гастролей маэстро направился на стройплощадку непосредственно со сцены.

Гергиев, представительство которого разместится в данном комплексе, был впечатлен масштабом строительства. Он отметил, что подобный проект является крайне важным не только для города, но и для всего сибирского региона в целом.

«Это здание стало ядром, вокруг которого появляется уникальная городская среда: приведен в порядок парк Жукова, благоустраивается набережная, строятся школа цифровых технологий и гостиница», — подчеркнул Середюк.