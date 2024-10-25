Глава Коломны Гречищев принял участие в первом лектории «История.РФ»

Первый научно-просветительский лекторий Российского военно-исторического общества «История.РФ» состоялся в городе Коломна Московской области. В его пленарном заседании принял участие глава одноименного городского округа Александр Гречищев, передает корреспондент РИАМО.

«Каждый уголок исторической Коломны наполнен важными историческими событиями и памятью о людях, живших тут. Они оставили богатое духовное и культурное наследие. Развитие нашего города неразрывно связано с меценатством и просвещением. Сегодня хочется вспомнить каждого, кто внёс свой труд в развитие и процветание нашей территории», — сказал Гречищев на пленарном заседании мероприятия.

Он упомянул купчиху 1-й гильдии Марию Шевлягину, в далёкие годы за свои средства провела в Коломне водопровод, ставший первым в Московской губернии. Это спасло город от множества пожаров и улучшило быт местных жителей.

«Сегодня нельзя не сказать про нашего земляка Петра Губонина, он известен не только на нашей земле. Благодаря своему самоотверженному труду он стал известен по всей земле. Петр Губонин прошёл путь от крепостного до купца 1-й гильдии. Он не жалел своих средств на развитие российской культуры, постройку театров, больниц, школ. При его участии строился храм Христа Спасителя в Москве», — добавил Гречищев.

Лекторий «История.РФ» проходил в подмосковном городе Коломна. Темой мероприятия были знаковые меценаты, промышленники и просветители. Ключевой фигурой лектория стал Петр Губонин — купец и выдающийся промышленник. Он участвовал в постройке железных дорог по всей России и в возведении храма Христа Спасителя в Москве и во множестве других благотворительных проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.