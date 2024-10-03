Глава Китайской ассоциации моды отметил важность инфлюенсеров для брендов

Сейчас продажи одежды опираются на инфлюенсеров, сообщил исполнительный председатель Китайской ассоциации моды и председатель оргкомитета недели моды в Китае Янг Цзиен.

«Инфлюенсеры стали незаменимы для раскрутки брендов», — сказал он.

Янг Цзиен добавил, что дизайнеры выбирают подходящих под свой бренд инфлюенсеров, чтобы показать преимущества своих изделий.

«20 лет назад клиенты любили надевать то, что носят звезды, или какие-то традиционные одежды ведущих с первых каналов телевидения. Это тоже было неплохо. Звезды влияли на рынок, на изделия, потом по мере развития моды эта тенденция стала меняться», — отметил Янг Цзиен.

Он пояснил, что влияние инфлюенсеров стало особенно заметно во время пандемии.

«Когда была пандемия, люди сидели дома, в интернете, много брендов как раз продвигало себя с помощью интернета. Инфлюенсеры сейчас стали самым важным каналом продаж и влияния. Конечно, по мере расширения работы инфлюенсеров они стали незаменимы для брендов», — заключил Янг Цзиен.

Китайская ассоциация моды была основана в 1993 году как первая в стране профессиональная организация в области fashion-индустрии. China fashion week проходит дважды в год в Пекине — в марте и сентябре. Это первая национальная платформа, на которой производители одежды и аксессуаров демонстрируют свои разработки, продукты и технологии.