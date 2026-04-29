Глава ФАДН назвал российскую модель взаимодействия с коренными народами лучшей

30 апреля отмечается День коренных малочисленных народов России. Руководитель ФАДН России Игорь Баринов в преддверии праздника выступил на марафоне «Знание.Первые» и заявил об уникальности российской модели взаимодействия с коренными народами, сообщает Telegram-канал «ГЕН России» .

Баринов отметил, что РФ веками шла по пути сохранения культур и совместного развития. Это делает российскую модель взаимодействия с коренными народами одной из самых эффективных и гуманных в мире.

«Я бы даже не стал скромничать, она лучшая», — сказал он.

В РФ насчитывается более 190 народов, 47 из которых — коренные малочисленные. Они бережно хранят традиции на территории, которая охватывает более половины площади страны. Эти народы занимаются традиционными промыслами, которые являются основой осознания культурной принадлежности.

Баринов назвал коренные малочисленные народы неотъемлемой частью многонационального российского народа и его жемчужиной. Он добавил, что сейчас перед властями и населением стоит задача обеспечить им доступ к современной медицине и технологиям, сохранив уникальный «природный» уклад и гармонию с миром.

