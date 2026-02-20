Гильдия сценаристов США объявила забастовку в Лос-Анджелесе

Штатные сотрудники административного отдела западного филиала американской Гильдии сценаристов объявили забастовку, выдвинув руководству обвинения в нарушении их прав. Как сообщает издание Variety, причиной сложившейся ситуации послужили возникшие разногласия, передает «Царьград» .

Около 115 сотрудников организовали пикет возле головного офиса организации в Лос-Анджелесе, расположенной на пересечении Третьей улицы и Фэйрфакс.

Профсоюз, в который входит основная часть технических специалистов гильдии, принял решение начать забастовку после того, как переговоры о заключении первого коллективного трудового договора, стартовавшие в сентябре 2025 года, зашли в тупик.

Решение о проведении акции протеста было одобрено 82% голосовавших членов профсоюза.

Бастующие утверждают, что руководство применяло недопустимые методы давления, в числе которых наблюдение за активистами и незаконные увольнения. Участники акции характеризуют текущий процесс переговоров как формальное бездействие.

Со своей стороны, руководство гильдии ввело временные ограничения на посещение офиса для гостей и рядовых членов организации. При этом представители компании опровергли все предъявленные им обвинения.

