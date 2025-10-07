Герой мема «Пацан к успеху шел» после тюрьмы купил Porsche и занялся бизнесом

Главный герой мема «Пацан к успеху шел» Ильдар Мурсалимов после выхода из колонии открыл компанию с выручкой 161 млн рублей. Также он приобрел автомобиль Porsche, женился и завел ребенка, сообщает Mash .

В 2006 году Мурсалимова посадили в колонию на 10 лет за убийство таксиста в Перми. Его подельников Александра Гусейнова и Артема Катаева осудили на 8 и 19 лет заключения.

Многие россияне и жители стран СНГ узнали о парнях благодаря культовому видео.

«Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло», — звучала легендарная фраза.

В 2015 году Мурсалимов вышел из тюрьмы. Он открыл свое дело — специализируется на БПЛА, работает с популярной фирмой из Китая DJI.

В 2024 году у компании была выручка 161 млн рублей. Мурсалимов приобрел Porsche. Он женился, воспитывает ребенка.

