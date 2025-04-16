Гендиректор «Русской Медиагруппы» приняла участие в Российском форуме индустрии дизайна

В Москве стартовал Российский форум индустрии дизайна (РФИД), который проходит с 15 по 16 апреля 2025 года в Национальном центре «Россия» и является важным событием в области индустрии дизайна. Генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская приняла участие в сессии «Система дизайна: формирование эффективных моделейвзаимодействия дизайна и бизнеса», передает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Сессия, спикером которой выступила Любовь Маляревская, была посвященаинтеграции дизайна в бизнес-процессы в качестве драйвера добавленной стоимости.

Генеральный директор «Русской Медиагруппы» рассказала о важности визуальной составляющей любого ориентированного на аудиторию продукта. Грамотный дизайн позволяет привлекать новую аудиторию, создавать имидж бренда, а также неповторимые ассоциации с ним.

«Конечно, хочется воздействовать на все органы чувств, но воздействие на зрение и слух уже позволяет вовлекать дополнительную аудиторию. То, как это будет сделано — история про гибкость, адаптивность, умение ставить дизайнерам грамотные ТЗ, — рассказала Любовь Маляревская. — При создании визуальных образов есть свои плюсы и у работы со своей командой, и на привлечение подрядчиков, помогающих привнести свежий взгляд, который, в свою очередь, способствует расширению аудитории».

Форум индустрии дизайна объединил ведущих представителей бизнеса, государственной власти и образовательных учреждений для обсуждения приоритетных направлений развития отрасли и ее роли в экономике страны.

В приветственной речи Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака, которой открыли пленарное заседание, посвященное теме «Приоритеты развития индустрии дизайна в России. Национальные продукты и проекты», было подчеркнуто, что дизайн — одна из ключевых составляющих креативных индустрий, способных сыграть значимую роль в росте экономики страны. Президентом России поставлена задача увеличить долю креативных индустрий до 6% ВВП к 2030 году, и именно дизайн обеспечивает уникальность и конкурентоспособность национальных продуктов как на внутреннем, так и на международном рынке.

Александр Новак также отметил важность развития креативного образования и расширения международной кооперации с дружественными странами.