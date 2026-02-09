Гендиректор Эрмитажа рассказал о 35-летии Всемирного клуба петербуржцев

Генеральный директор Государственного Эрмитажа, академик РАН Михаил Пиотровский рассказал о создании и деятельности Всемирного клуба петербуржцев, который отмечает 35-летие, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Пиотровский напомнил, что идея создания Всемирного клуба петербуржцев возникла в рождественскую ночь 1991 года после выступления Михаила Жванецкого на телемарафоне «Возрождение». Клуб стал объединением людей, неравнодушных к судьбе Петербурга, и хранителем его традиций.

Он отметил, что у истоков клуба стояли такие личности, как профессор Никита Толстой и Валентина Орлова. По его словам, клуб объединяет единомышленников, для которых важны сохранение культурного наследия и передача традиций новым поколениям.

Особое внимание клуб уделяет вопросам городской среды, поддержке архитектурных инициатив и работе с молодежью. Среди программ — международная премия «Золотой Трезини» и проекты по воспитанию подрастающего поколения.

«Главное, что движет нами, — это огромная любовь к городу. Петербург держится на плаву благодаря любви его жителей», — подчеркнул Пиотровский.

Он добавил, что клуб открыт для всех, кто разделяет эти ценности, и призвал сохранять духовную связь с Петербургом независимо от места жительства.

