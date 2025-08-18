Гастрономический фестиваль в Орехово-Зуево собрал гостей со всей страны

На Новой набережной на берегу реки Клязьмы в Орехово-Зуево состоялось грандиозное, яркое и вкусное событие этого лета — гастрономический фестиваль в рамках форума «100% Креатив», передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Праздник стал по-настоящему всероссийским, сюда съехались гости со всей страны: из Санкт-Петербурга, Иркутска, Крыма, Владимира и других городов России.

«Фестиваль объединил абсолютно всех представителей бизнес-индустрий, любителей вкусной еды, кулинарных мастер-классов и национальных блюд.Благодарю каждого, кто помогал, организовывал, приехал и пришёл» — сказала региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины», депутат Мособлдумы Линара Самединова.

Участники смогли попробовать разнообразные деликатесы, познакомиться с традиционными рецептами и насладиться атмосферой праздника вкуса и культуры. Утром и вечером жители и гости города, прошедшие предварительную регистрацию, совершили коллективный спуск на сап-досках с атрибутами гастро-индустрии.

Кулинарное событие посетила почетный гражданин Орехово-Зуево — Ольга Андреева и поделилась своими впечатлениями.

«Я очень рада, что пришла на фестиваль, окуналась в праздничную атмосферу, встретила невероятное количество коллег, друзей и знакомых», — рассказала она.

Инициатор и главный руководитель фестивалей «Вар-варенье» и «Агашка», член местного отделения партии «Единая Россия» Виктория Беккер провела лекцию о событийном туризме — о том, как правильно приготовить и подать культурный код Подмосковья.

Главным спикером форума стал ресторатор и телеведущий кулинарного шоу «Про100 кухня» на федеральном телеканале СТС, автор кулинарных книг и блогер, «народный шеф» — Александр Белькович, который провел кулинарный мастер-класс по приготовлению ресторанных блюд, но в простой и доступной всем вариации из сезонных продуктов и также дал возможность дегустации его блюд.

«Участники смогли насладиться разнообразными деликатесами, мастер-классами от шеф-поваров и атмосферой праздника и вкуса. Форум „100% Креатив“ объединил представителей бизнеса не только нашего округа и Московской области, но и других регионов», — поделилась участник фестиваля, муниципальный координатор партпроекта «Выбирай своё» Ирина Говорова.

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Эдуард Живцов отметил, что форум стал настоящим центром притяжения талантливых кулинаров.

«Пространство Новой набережной мгновенно преобразилось в мир искусства и творчества. Мастера и ремесленники представили свои уникальные работы, поделились секретами мастерства. Главное впечатление форума — ощущение свободы творчества, радость созидания, гордость за наших мастеров и их таланты», — добавил Живцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.